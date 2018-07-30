Presentan calendario de entrega de Prospera

Piedras Negras, Coah.- La entrega de los apoyos Prospera a los casi 3 mil beneficiarios de Piedras Negras dará inicio el próximo 3 de agosto, en el “Gimnasio Santiago V. González” a partir de las 9 de la mañana, e invitan a estar atentos del calendario de apellidos.

La coordinadora de Programas Sociales municipal y enlace con los programas federales y estatales, Ana María Treviño Cervantes, explicó que inician el 3 de agosto con la letra de A, B; hasta el 6 con la letra C; el día 7 con las letras D, E y F; el 8 la letra G; el 9 de agosto con las letra H, I, J; el día 10 con las L, M, N; el 13 con O, P, Q,; el día 14 con la letra R; el 15 y 16 para S, T; el 17 concluyen con las letras U, V, W, X, Y, Z, también este día estarán en comunidades rurales.

Tras la inquietud de los beneficiarios que desde el mes de febrero no recibían la beca, por fin se cuenta con una fecha para la repartición, para el bimestre de julio-agosto, que viene corresponsabilidad en marzo-abril en alimentos y becas, es decir, recibirán más apoyo.

La transferencia es monetaria y será bien aprovechada ya que debido al proceso electoral, debieron pasar cinco meses parar poder recibir sus apoyos, pero la entrevistada recordó que el bimestre de mayo y junio se adelantó en la entrega que se realizó a inicios de marzo.

Programas como 65y+ corresponde el segundo bimestre julio y agosto, la entrega será entre el 10 y 15 de agosto, a través de transferencia monetaria.