Previene la CIJ sobre adicciones en empresas

El Centro de Integración Juvenil, (CIJ) Piedras Negras, realiza programas de prevención de adicciones principalmente en escuelas, pero se están extendiendo a las empresas, ya que el problema en los trabajadores es alto, dijo la encargada, Irma Romero Garza.

Señaló que, cada año visitan escuelas en jornadas intensivas de prevención sobre riesgos y daños de consumo de drogas, presentando material y exposiciones que hagan conciencia.

Sin embargo, dijo, que también en el ámbito laboral existen problemas de consumo de sustancias, principalmente de drogas legales, como alcohol y tabaco, que pueden interferir en su vida laboral, familiar y social.

De hecho, estos excesos del consumo de alcohol y drogas, se refleja a nivel social, y a diario se sabe de accidentes o casos de violencia derivado de las adicciones, cuando antes solía presentarse los fines de semana, apuntó.

Recordó que esta Asociación Civil con presencia en todo Médico, se enfoca en prevención, pero si hay un uso de drogas, se busca sensibilizar a estas personas para que no excedan, o aplicarles la manera adecuada de tener un consumo sin abuso.

Para las personas interesadas pueden acercarse a las oficinas del CIJ Piedras Negras, ubicadas en Jiménez 401 A, colonia Centro, o llamar a al 878 795 4048, pues la orientación y todos los servicios son gratuitos, concluyó.