Previenen enfermedades en la Feria de la Salud

Con la finalidad de orientar a la población en temas de prevención de enfermedades, nutrición, campañas de vacunación y prevención de adicciones, este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó la Feria de la Salud en Piedras Negras.

El evento fue encabezado por el director del Hospital general de Zona 11, doctor Tomás Solís Cortés, así como los subdelegados administrativos, Enrique González Garza y Roberto Longino Reyes Benavides, y el director del Centro de Seguridad Social, Carlos Adrián Flores Méndez.

En la Feria se instalaron pabellones informativos, con trípticos y personal especializado para orientar a los derechohabientes y población en general, sobre los servicios que ofrece cada dependencia.

Se presentó información sobre nutrición, desarrollo de los niños y la importancia del esquema de vacunación, así como pláticas sobre la prevención de cáncer mamario y cervicouterino

Además, métodos de planificación; prevención de adicciones; y los diferentes cursos que ofrece el IMSS en su Centro de Seguridad.

Durante el evento se presentó un curso de yoga y de vacunación.

Participó activamente la Secretaría de Salud con su Línea de Vida 911, el Centro de Prevención de Adicciones, además del CIJ, Cruz Roja, Derechos Humanos, y Asociación de Alcohólicos Anónimos entre muchas otras dependencias.