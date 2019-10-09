Procesan a agresor

Alfredo Cázares alias “El Casitos”, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, luego de efectuarse la segunda audiencia en el Centro de Justicia Penal, la víctima Luis Barrón Guerrero es reportado delicado, pero estable después de recibir ocho piquetes en diferentes partes del cuerpo, en hechos suscitados en la zona Centro.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, declaró que el pasado martes se llevó a cabo la audiencia después de que la defensa del imputado solicitara la duplicidad del término.

Informó que el juez de control revisó los medios de prueba, además de los testimonios que se dieron y que fueron plasmados en la carpeta de investigación.

Indicó que el presunto responsable fue vinculado a proceso, por lo que quedó en prisión preventiva, recluido en el Cereso Piedras Negras.

Señaló que se otorgó un plazo de cuatro meses para que se realice la investigación complementaria y se aporten más medios de prueba.

Comentó que el afectado permanece internado en un Hospital, pero su estado de salud ha ido evolucionando favorablemente.

Refirió que los hechos se suscitaron en días pasados tras registrarse una riña en el cruce de las calles Victoria y Abasolo en la zona Centro.

Argumentó que el presunto responsable atacó a la víctima con arma punzo cortante, provocándole ocho lesiones en diferentes partes del cuerpo las cuales fueron consideradas como graves de acuerdo al dictamen médico.

Manifestó que el proceso judicial continuará y una vez que concluyan los cuatro meses para la investigación complementaria se podría iniciar un juicio oral para buscar una sentencia condenatoria en contra del responsable.