Productores de energía buscan invertir en Coahuila

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Raúl Tamez Robledo, dio a conocer que desarrolladores de proyectos de paneles solares y torres eólicas, continúan solicitando los permisos de usos de suelo y estudios de impacto ambiental para su instalación en Coahuila.

Dijo que ha cobrado mucho auge, ya que los inversionistas están volteando a ver a Coahuila, el parque solar de Viesca son 2, 400 hectáreas que va a empezar a operar a finales de año, se está hablando de una proporción de 5 mil canchas de futbol llenas de paneles solares y generando energía limpia en Viesca Coahuila.

Comentó que es la misma empresa de nombre Energreen Power l a que que está trabajando en lo que será el proyecto eólico amistad en acuña, y actualmente está pendiente de autorizaciones en unos tramos.

Agregó que hay interés en el área de Piedras Negras, para un parque eólico, así mismo para otro en Parras de la Fuente y el corredor Saltillo-Laguna, dijo que ya están en operación los planes y proyectos, y solo se está a la espera que sean autorizados.