Prófugo es policía uxoricida

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que no se ha pedido la colaboración para buscar a Ramón Alcide León Paz, quien es presunto responsable de asesinar a su esposa Daniela Soberano en Juárez, Chiapas, el feminicida fue elemento de la Policía Preventiva Municipal en las administraciones 2014-2017 y 2017-2018 en Piedras Negras.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado en la Zona Norte 1, informó que mediante redes sociales se tuvo conocimiento de un feminicidio cometido al sur del país.

Indicó que el presunto responsable fue elemento de la Policía Preventiva Municipal en Piedras Negras, por lo que se presume pudiera encontrarse en dicha entidad tras huir del estado de Chiapas.

Señaló que en redes sociales se publicó que los hechos se suscitaron la madrugada del lunes cuando la pareja se encontraba en su domicilio.

Comentó que la víctima Daniela Soberano fue localizada con huellas de violencia, además estaba atada de pies y manos e incluso amordazada.

Refirió que Ramón Alcide López Paz iba a asesinar a sus propios hijos, pero un familiar de su esposa llegó a la vivienda y fue cuando escapó.

Argumentó que será la autoridad correspondiente del estado de Chiapas la cual realice las investigaciones correspondientes.

Manifestó que hasta el momento no hay ninguna notificación para realizar la búsqueda del feminicida en Piedras Negras, a donde se presume huyó.

Mencionó que fue policía municipal en las administraciones 2014-2017 con Fernando Purón y en 2017-2018 con Sonia Villarreal.

Agregó que se tiene registrado un antecedente en junio del 2017 cuando fue detenido y procesado por el delito de violencia familiar tras golpear y lesionar a su esposa, por lo que estuvo recluido en el Cereso de Piedras Negras.

La víctima es Daniela Soberano quien fue asesinada en el estado de Chiapas la madrugada del lunes, presumen que el responsable huyó a Piedras Negras.