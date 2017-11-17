Programas del DIF continuarán igual

Mensualmente el DIF municipal, está apoyando en forma permanente a un promedio de 600 ciudadanos que acuden para recibir los beneficios de los programas de apoyo a las familias vulnerables, así lo informó el director de la citada institución, Guillermo Ruiz Guerra.

Dijo que hay una serie de programas y cursos que se están llevando en las instalaciones del DIF municipal, no solo para los adultos mayores, sino para la familia en general.

Señaló que hay una serie de programas y talleres como manualidades, entrega de pañales, cursos de carpintería, brigadas médicas, además de los servicios dentales y de salud para las familias de escasos recursos.

Agregó que se atiende a un promedio de 500 ciudadanos que participan y se han visto beneficiados con estos servicios.