Prometen bajar tarifa de taxi durante la feria

El concesionario de taxis, Miguel Éxiga, dijo que hay total disposición del gremio para no incrementar precios durante los 10 días que dure la Feria de Piedras Negras.

Además, garantizó la seguridad de los usuarios en el recorrido nocturno, con tarifa especial baja y traslado a sus casas seguro.

“Estamos listos, sabemos que habrá una reunión con el Comité Organizador, pero de antemano estamos dispuestos a dar un servicio barato y seguro.

Hace unos días, Héctor Rodríguez, presidente del Comité Organizador, dio a conocer que se reunirán con taxistas y concesionarios de rutas urbanas, para solicitar su apoyo en este evento, en especial que no vayan a cobrar más de lo debido.

Éxiga propuso una tarifa fija para todos, incluso durante la noche, que podría ser de 40 o 50 pesos.

“No va a haber abusos, sino un buen servicio”, señaló el concesionario.

Por años, diferentes bases han proporcionado dicho servicio, cuando la “Feria del Sol”.