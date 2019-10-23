Promocionarán en Coahuila “Grand Slam del Guajolote”

Con el firme propósito de promocionar la cacería del guajolote silvestre en México y atraer turistas cinegéticos extranjeros y nacionales, Coahuila firmó un convenio con los estados de Aguascalientes y Campeche denominado “Grand Slam del Guajolote”.

José Manuel Escárcega Negrete, presidente del Comité de Guerrero Pueblo Mágico, dijo que al final de la temporada se entregarán reconocimientos a la mejor pieza de caza.

Destacó que en nuestro estado se tiene al guajolote o pavo Río Grande, en Aguascalientes el Gold y en Campeche el Ocealado.

“Se pretende dar un impulso a dicha cacería; sabemos que el top ten lo tiene el venado cola blanca, pero también que muchos cazadores pueden aprovechar que no hay veda para esta especie”, afirmó,

Escárcega Negrete recordó que en México se cuida a las especies en cierto tiempo del año, y solo se permite la caza cuando hay mucha población.

Asimismo, dijo que en el Municipio de Guerrero se tienen grandes poblaciones de pavo, al igual que de venado cola blanca.

“Precisamente queremos que más turistas cinegéticos visiten Guerrero y aprovechar para organizar recorridos por los sitios más emblemáticos de esta comunidad”, concluyó.

Juan Manuel Escárcega Negrete de Guerrero Pueblos Mágicos.