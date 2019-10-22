Promoverán a Guerrero entre turistas cinegéticos

Con el firme propósito de promocionar a Guerrero Pueblo Mágico, Estado y Municipio rifarán un importante premio –que podría ser un automóvil- al turista cinegético con la mejor cornamenta de venado cola blanca cazado en este lugar.

José Manuel Escárcega Negrete, presidente del Comité de Guerrero Pueblo Mágico, dijo que el premio se está acordando con el Gobierno del Estado y la Administración que encabeza Matilde Estrada Torres.

Asimismo, reveló que el próximo 15 de noviembre se dará el banderazo de arranque de la temporada de cacería de venado, ceremonia que organizan conjuntamente los alcaldes de Piedras Negras y Guerrero.

Además, anunció que en marzo se realizará el Congreso Nacional Cinegético en Guerrero, donde se procederá a la rifa y entrega de premio.

Señaló que estos eventos forman parte de la promoción que realizan el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y la alcaldesa Matilde Estrada, para promocionar al Pueblo Mágico de Guerrero, considerado como un paraíso del venado cola blanca, por su población, diversidad de especies y cornamentas de concurso.

“Todo turista que acredite su registro y cintillos, podrá participar en la rifa”, explicó.

El sorteo es parte del Concurso los “Gigantes de Coahuila”, que creó la ANGADI, que por cierto tendrá su propia premiación como cada temporada.

Sobre el premio dijo que todavía se está acordando con el Gobierno del Estado, pero anticipó que podría ser un vehículo.

Premiarán Guerrero y Estado a la mejor cornamenta de venado cola blanca con un auto.