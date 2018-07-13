Promueven el autoempleo

Cuarenta personas recibieron diplomas de reconocimiento tras la finalización de los cursos básicos intensivos de Carpintería y Comida Saludable en el DIF municipal.

La entrega la hizo el profesor Juan Alfredo Botello Nájera del Servicio Nacional del Empleo y Jéssica Velázquez del DIF.

“Ahora todos ellos cuentan con la destreza para restaurar y diseñar muebles, o trabajar en restaurantes o formar su propio negocio”, dijo Botello Nájera.

En el caso de los cursos de carpintería, se les instruye para arreglar muebles de madera, así como fabricar cajoneras o gabinetes.

Las clases de cocina saludable fueron impartidas por Linda López Mercado, en el que aprenden a preparar alimentos nutritivos.

“Son cursos de la modalidad de capacitación para el autoempleo”, indicó.

De la misma manera dio a conocer que en agosto iniciarán con una segunda etapa de cursos, por lo que recomendó acudir a las oficinas regionales a inscribirse.