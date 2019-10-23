Promueven la literatura en el norte de Coahuila

Con el objetivo de fomentar entre la niñez el respeto a la naturaleza, así como a las tradiciones mexicanas, la Infoteca “Pedro Ferriz Santa Cruz” imparte talleres literarios sobre la Mariposa Monarca y prepara la colocación de un altar de muertos.

Alfonso Vázquez Sotelo, coordinador general de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, informó, que en el Programa Estatal se encuentra realizar actividades lúdicas para fomentar el uso de estos espacios entre la población coahuilense.

Por su parte, Idalia Hernández Muñoz, responsable de la Infoteca, dio a conocer que, en el taller literario, los menores de educación primaria conocen las transformaciones que experimenta la Mariposa Monarca y hacen conciencia de la importancia de cuidarla y preservarla.

Señaló que, como parte de las visitas a la Infoteca de grupos de escuelas, se realizan también lecturas de la historia “María La Monarca”, donde los alumnos conocen el recorrido de miles de kilómetros en su trayecto hacia su santuario.

Agregó que, en la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre, alumnos de jardín de niños realizan un desfile alusivo a los países que forman parte de la ONU y participan en actividades en la Infoteca.

Como promotores de cultura, también se inculcan las tradiciones del País, por lo que en noviembre se instalará un altar de muertos, con el que se recordará y reconocerá a las personas que han partido; y de la mano con el Municipio se decorarán los edificios que se encuentran en el Centro Histórico, como parte de un programa para proyectar esta cultura entre la población y que se contagie el ánimo de la celebración mexicana.

Hernández Muñoz invitó a la comunidad a acudir a Infoteca “Pedro Ferriz Santa Cruz”, en horario de 09:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.