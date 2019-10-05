Promueven la Regularización de ‘chocolates’

El diputado por Coahuila Evaristo Lenin Pérez Rivera solicitó a toda la población que escriba a los legisladores de Morena para que autoricen el programa nacional de regularización de “autos chocolates” este año.

A través de su canal de “Facebook”, pidió que les exijan por todos los canales posibles, que destraben la propuesta que presentó desde hace meses en la Cámara Baja.

“Háganlo por Facebook, Instagram, Twitter o por mensaje o carta. Y pídanles que voten a favor por esta iniciativa”.

Dijo que el documento se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, “donde está congelado”.

Asimismo, sostuvo que la regularización no afectaría a los vendedores de autos mexicanos.

Pérez Rivera defendió que la mayoría de los mexicanos no tienen dinero para comprar un automóvil mexicano, porque no les alcanza su salario.

Además, es una necesidad, y no un lujo contar con auto, y entonces resulta más barato comprarlo en Estados Unidos y meterlo a territorio nacional.

Por otra parte, aceptó que el Gobierno exija vehículos regularizados, para evitar hechos delictivos al amparo de una unidad que no tiene placas o está registrado.