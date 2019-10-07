Pronostican tormentas y fuertes vientos

El Centro de Prevención de Desastres recomendó a la población a estar atentos al clima esta semana por el ingreso de un sistema frontal de corta duración que generará lluvias el fin de semana, vientos fuertes del norte, tormentas eléctricas y descenso en las temperaturas.

Las temperaturas mínimas serán frescas por la tarde noche y las máximas ligeramente templadas.

Según el pronóstico, hoy martes será soleado con 31 y 20 grados, además de vientos del sureste de 10 kilómetros por hora.

El miércoles, las ráfagas de viento serán de hasta 35 kilómetros por hora con 36 y 24 grados de temperatura.

Jueves y viernes continuarán las rachas de viento con posibilidades de lluvia hasta en un 30 por ciento y tormentas eléctricas.

Por cierto, este domingo 6 de octubre, Piedras Negras fue la ciudad más caliente del país con 38.4 grados centígrados, superando a Choix, Sinaloa con 38.0 y a Empalme con 37.5 grados.