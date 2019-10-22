Provoca Ferromex caos en vialidades

El domingo Ferrocarriles Mexicanos bloqueó el acceso de vialidades a las colonias Bravo y CROC, este lunes la empresa Rassini cerró la avenida “Rassini” por trabajos que realiza SIMAS, con riesgo para los habitantes de esos sectores porque tuvieron que cruzar por las vías de ferrocarril.

Ferromex colocó una pila de durmientes de concreto que impidió el cruce de vehículos.

El municipio acudió a retirarlos con personal y maquinaria de Obras Públicas, y el apoyo de seguridad de la Policía Preventiva, ante el llamado de vecinos de la colonia CROC.

Este lunes amaneció cerrada la avenida “Rassini”, ahora fue el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.

Denuncias de los vecinos indican que están metiendo tubería de agua y drenaje a la segunda Planta de Rassini, en construcción.

Por ambas vialidades, “Netzahualcóyotl y el cruce de “Apenitas” que desemboca en avenida “Rassini”, es utilizado por más de 5 mil trabajadores que laboran en la planta muellera, Hendrickson y Utility.

Don Armando Medina de la colonia Bravo, recordó que Administraciones del Municipio y Ferromex, prometieron un puente elevado que se quedó en promesas.

Se trata del llamado programa de Convivencia Urbano Ferroviario, cuyo propósito fue crear obras que bloqueen el paso sobre las vías de ferrocarril, para un ágil movimiento de las exportaciones e importaciones por tren.