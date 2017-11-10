Próximo jueves deciden empresa constructora

Este jueves 16 de noviembre se conocerá la empresa constructora y su propuesta económica para edificar la “Ciudad DIF” en Piedras Negras.

De acuerdo con la convocatoria para licitación pública, LO-805025982.E4-2017, en esa fecha se llevará a cabo la presentación de propuestas y aperturas de las mismas, en Presidencia Municipal a las 13.00 horas.

Allí se darán a conocer los montos de la obra, una vez abiertos los sobres de cada constructora participante.

Otra fecha importante será este viernes 10 de noviembre para la junta de aclaraciones, además se realizará una visita al lugar de los trabajos.

El alcalde Fernando Purón confirmó hace unas horas la aparición de la licitación nacional, durante conferencia de prensa acompañado de la alcaldesa electa Sonia Villareal Pérez.

Algunos de los requisitos son que no podrán participar contratistas inhabilitados o suspendidos.

Y que las empresas deben contar con experiencia y capacidad técnica y financiera para dichos trabajos.