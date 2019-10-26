Proyecta conclusión de puente en el 2020

El secretario de Infraestructura del Estado, Gerardo Berlanga Gotés, reveló que deficiencias en el diseño geométrico retrasó la construcción del puente superior sobre las vías férreas en bulevar “República”.

El funcionario adelantó su terminación para el primer bimestre del próximo año.

“Cuando nos entregaron la obra al Estado, había algunas deficiencias de diseño. Es decir, el caso de la curva vertical sobre el puente y como delinearon los retornos”, explicó.

Dijo que hubo necesidad de rediseñarlo y entonces hay el compromiso de la empresa de terminar la obra en los primeros dos meses del 2020.

El secretario agregó, que los trabajos continúan en estos momentos, con gran avance.

Citó que en esta semana se vació uno de los cabezales del Puente con alrededor de 150 metros cúbicos.

Asimismo, se sigue gestionando tierra con los vecinos para el relleno.

La obra comenzó en agosto de 2017 con una inversión de 90 millones de pesos, con aportaciones del Municipio, Estado y Ferrocarriles Mexicanos.

Se estima que 19 mil automovilistas transitan diariamente por esta vialidad.