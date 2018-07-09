Quejas contra mecánicos se dificultan por falta de recibos

Piedras Negras, Coah. - La falta de recibos o alguna factura que comprueben que el mecánico está prestando un servicio, y que este firmado por este, dificulta que la Procuraduría Federal del Consumidor pueda proceder, por ello se debe entablar denuncia por abuso de confianza, pero ante el Ministerio Público.

Ante esta delegación llegan personas que se sienten defraudadas pro su prestador de servicio, pero al pedir comprobantes de que cuando se prestó el servicio y cuánto se le pagó, el tiempo que se estimaba, en sí, todos los datos que debe contener un recibo o factura, los consumidores no cuentan con ello.

En muchas ocasiones son mecánicos o reparadores de algún electrodoméstico que son recomendados por terceros, pero no están dados de alta o trabajan en la informalidad y los consumidores suelen perder dinero y tiempo porque nunca pidieron algún comprobante.

Incluso quejas para compañías y proveeduría nacionales o locales como telefonía fija, celular, luz eléctrica, carpinterías, plomerías, agencias de viajes, entre otros que suelen estar formalmente dados de alta en Hacienda, suelen tener quejas, pero el consumidor se deshace de la nota o factura.

Aunque estas compañías sí quedan registradas como empresas que incurren en alguna molestia hacia el usuario.

Si bien la ley del consumidor protege y ofrece garantía en cuanto al cobro o servicio de un producto que no respetó los términos fijados en la compra venta, la necesidad de conservar recibos, contrato o documento que acredite la operación comercial ya que son indispensables al existir una controversia.