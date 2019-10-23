Reacciones por vacuna de influenza son pasajeras

El director de la Unidad de Medicina Familiar 79, Juan David Martínez Castro, señaló que la eficacia de la vacuna de la influenza varía de persona a persona, dependiendo de factores tales como la edad o el estado general de salud, además su aplicación puede generar reacciones, pero son pasajeras.

Indicó que algunas personas les puede ocasionar resfriado, sueño o algún dolor en el cuerpo dependiendo de cómo se encuentre el sistema inmunológico de la persona al aplicarse el biológico, pero estos efectos secundarios pasan pronto.

Destacó que es importante aplicarse la vacuna para estar protegido durante la temporada otoño – invierno cuando suele aumentar la presencia de estas infecciones de las vías respiratorias, ya que los virus influenza (A, B, C) tienen mutaciones o cambios continuamente, con lo que consiguen eludir al sistema inmunológico de sus huéspedes. Por eso la gente es susceptible a la infección por influenza durante toda la vida.

Por ello, las inmunizaciones proporcionadas cada año para proteger contra la gripe contienen las cepas de los tipos de virus gripal que se espera causen gripe ese año.

Recordó que siempre es recomendable consultar al médico y evitar la automedicación pues el resfriado y la gripa (influenza) son dos enfermedades diferentes pudiendo confundirse por sus síntomas y a veces lo que parece un resfriado puede ser en realidad la gripa.

Los resfriados son relativamente inofensivos y se suelen curar por sí mismos al cabo del tiempo, aunque a veces pueden producir una infección secundaria, por ejemplo, de oídos. En cambio, la gripa puede tener complicaciones, como la neumonía o incluso la muerte.

Para protegerse de los virus de la influenza, además de vacunarse, lavarse frecuentemente las manos, no tocarse la cara, evitar en lo posible estar cerca de personas que estén enfermas de gripe, quedarse en casa si está contagiado, al estornudar o toser cubrirse boca, y comer de manera balanceada aumentando la ingesta de frutas, verduras de temporada y agua.