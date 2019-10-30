Reactivan operativos de pago de derechos

Con la finalidad de que se cumpla con el pago de los derechos de control vehicular, el administrador local de Recaudación de Rentas, Óscar López Elizondo, informó que se llevarán a cabo operativos de invitación.

Explicó que en estos operativos de invitación se están repartiendo volantes a los automovilistas que no se han acercado a realizar el pago de derechos vehiculares.

Destacó que el volante cuenta con el programa "Acércate" en el cual se dan a conocer las facilidades de pago, ya que con un abono de tres mil pesos se puede iniciar el pago en parcialidades.

"Esta es la manera en la que estamos invitando a aquellos contribuyentes que no han hecho aún el pago correspondiente a las láminas vigentes", expresó.

Recalcó que estos operativos son de invitación, donde se les informa que pueden acceder a la página de paga fácil y consultar tanto los requisitos como las dudas que se tengan para realizar el pago de derechos vehiculares.

Finalmente dijo que en las instalaciones de recaudación también se les puede dar información y aclarar sus dudas.

Óscar López Elizondo.