Realiza SIMAS millonaria inversión en drenaje sanitario

Más de 10 millones de pesos está invirtiendo SIMAS en el sector norte de la ciudad en drenaje sanitario, para quitarle carga al Cárcamo III que desfoga el 90% de las aguas residuales que desecha la ciudad.

Una de estas obras, la extensión del colector marginal y rehabilitación parcial de drenaje en la colonia Mundo Nuevo, fue puesta en marcha este lunes.

La inversión total será de 8 millones 139 mil pesos, incluye tubería de diámetros de 18 pulgadas PVC y de 30 pulgadas de PEAD para el colector marginal; y tuberías de 8,10, 15 y 18 pulgadas de diámetro para la red de drenaje.

Ayer mismo se dio el banderazo de arranque de la obra, a cargo de la alcaldesa Sonia Villareal Pérez y el alcalde en funciones Fernando Purón Johnston.

En la explicación técnica, el gerente de SIMAS, Arturo Garza Jiménez, dijo estas dos obras quitarán un pequeño porcentaje de desafogo de la aguas mediante el Colector Marginal, cuyos trabajos incluyen 16 pozos de visita y 30 de descarga domiciliaria.

En esta obra se utilizarán 50% de recursos del PRODER y 50% del organismo.

Otras obras enproceso se encuentran en la “Miguel Garza” y en la calle Juaristi y Pedro Martínez, en esta última se invierten más de 650 mil pesos.