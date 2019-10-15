Realizan hoy la Feria del Empleo

El Gobierno del Estado a través del Servicio Nacional del Empleo, organizarán hoy miércoles una Jornada Laboral de contratación de gentes con discapacidad y adultos mayores.

Juan Alfredo Botello Nájera, responsable de oficina, dijo que las contrataciones se llevarán a cabo en el Centro de Atención Múltiple (CAM 34), ubicado en el fraccionamiento Campo Verde, hoy desde las 9 de la mañana.

Siete empresas estarán ofertando vacantes para diversos puestos.

La Oficina del Empleo pidió a los interesados a que lleven su documentación personal, además de su constancia médica, para conocer el tipo de discapacidad que tienen y poderlos acomodar en el trabajo correcto.

No son muchas plazas, quizá cinco o seis puestos por empresa, pero habrá trabajo inmediato.

Botello Nájera afirmó, que dar empleo a personas con alguna discapacidad y adultos mayores, ha sido una de las prioridades del Gobierno del Estado.

Mencionó su programa “Abriendo Espacios” que está de forma permanente en cada Oficina del Empleo en el Estado.

Organizar la jornada en el CAM 34, permitirá contratar a jóvenes y adultos que aprenden un oficio en este plantel.