Realizan hoy "una tarde de museo"

Piedras Negras, Coah.- Dentro de las actividades de los más 400 niños y jóvenes que asisten a los cursos de verano de los recintos culturales de la Gran Plaza, se realiza este viernes 20 de julio la presentación de “Una Tarde de Museo”, donde se caracterizan a personajes representativos de la historia de Piedras Negras y Coahuila.

Fabián Acevedo, coordinador del Museo de la Frontera Norte, dijo que además de los más de cien niños que están en talleres de verano en este recinto, también acudirán los participantes de curso de Casa de las Artes, el Museo Chapulín y la Infoteca “Pedro Ferriz Santacruz”.

Esta obra es muy aclamada ya que de forma interactiva escucharán a personajes que marcaron la historia de viva voz y compartir anécdotas, ya que se realizan representaciones y se caracterizan a los personajes históricos.

A partir de mediodía se llevará a cabo estos recorridos por las instalaciones del museo y donde puedan disfrutar de la historia, dijo el entrevistado, quien enseña a los niños la importancia de conocer los hechos históricos para saber de dónde venimos y a dónde vamos.

La intención de estos cursos y actividades es que desde temprana edad puedan apreciar la historia y puedan sobre todo despertar el gusto por estudiarla, concluyó.