Realizan limpieza en cementerio municipal

El panteón municipal de la colonia Buena Vista es de los más visitados durante las celebraciones del Día de Muertos, por lo que el personal se prepara con acciones intensivas de limpieza de los predios, ya que contemplan la visita de más de 10 mil personas.

El camposanto más antiguo de la ciudad con 6.5 hectáreas, está totalmente urbanizado y cuenta con más de 12 mil sepulcros y muchos de los cuales tienen hasta cinco cuerpos, por lo que se calculan hay unos 25 mil restos.

En el marco del tradicional Día de Muerto, también llega gente que ha emigrado a otras ciudades del país, principalmente a Estados Unidos que buscan continuar la tradición de recordar sus muertos y visitan las tumbas de sus seres queridos.

Alrededor del panteón hay vendimia, se ofrecen misas, jóvenes que ayudan a limpiar las tumbas y músicos que ofrecen cantarles a los fieles difuntos, durante las celebraciones, la mayoría de estas acciones se concentra en este panteón.

Por ello el camposanto intensifica las acciones de limpieza, para ello trabajan con cuadrilla de cinco personas que cortan hierbas, recogen basura, acomodan tumbas abandonadas, desagüe de barda perimetral trasera para evitar estancamiento de agua, entre otras acciones de cuidado que permiten unas celebraciones sin contratiempos.