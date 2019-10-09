Realizan un falso reporte de tiroteo

La Fiscalía General del Estado informó que no se tiene ningún reporte sobre una supuesta balacera o enfrentamiento registrada sobre el libramiento Venustiano Carranza a la altura de la colonia Hacienda La Laja.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal no se movilizaron por la supuesta activación del código rojo.

Señaló que supuestamente la mañana del miércoles habían publicado en redes sociales, que se había suscitado un enfrentamiento o balacera sobre el transitado libramiento.

Comentó que ni en el C4 Piedras Negras ni en la guardia de la Agencia de Investigación Criminal se recibió reporte alguno sobre dicha situación.

Refirió que de todas formas, corporaciones policiacas acudieron a realizar una revisión y recorrido sobre el libramiento Venustiano Carranza.

Argumentó que no se detectó nada, por lo que se tomó como un reporte falso con la intención de provocar miedo en la población.

Manifestó que no es la primera vez que este tipo de reportes o mensajes son publicados, principalmente en redes sociales.

Mencionó que en muchas ocasiones se busca provocar una distracción en las corporaciones policiacas para que se cometan delitos en otros puntos de la ciudad.

Agregó que de todas formas tratándose de reportes falsos se tienen que atender por parte de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, ya que es un protocolo de seguridad que se implementa.