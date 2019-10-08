Realizarán cirugías bariátricas

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Héctor Hermilo Rodríguez González, señaló, que pacientes de la región Carbonífera y Norte, se someterán a las Cirugías Bariátricas gratuitas que promueve el Gobierno del estado, en jornadas del 9 y 10 de octubre en el Hospital General de Piedras Negras.

Si bien se registraron más de 25 personas en Piedras Negras, será alrededor de ocho, quienes realizarán este procedimiento, pues se contemplan otros pacientes de localidades como Acuña, Sabinas y Monclova, que también están programadas, contabilizando alrededor de15 cirugías.

El programa “Cambiando Vidas”, ha realizado más de 100 cirugías bariátricas gratuitas para para personas con sobrepeso y obesidad formando parte de los tratamientos crónicos detectados por las Unidades de Especialidades Médicas (UNEME) de enfermedades crónicas, mencionó.

Por ello, dijo, no todos son candidatos a este procedimiento para adelgazar, ya que se ejecuta por cuestiones de salud y no estéticas.