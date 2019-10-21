Reanudan hoy labores en once maquiladoras

El director de Fomento Económico y Turístico, Javier Berain Tamez, informó que este viernes concluyó el periodo de paros técnicos en las 11 industrias maquiladoras automotrices que se encontraban en periodo de paro técnico, por lo que este lunes inician operaciones de manera normal, debido al buen avance de las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios de GM Automotriz en Estados Unidos.

Recalcó que en Piedras Negras concluyeron este viernes, reiniciando este lunes las actividades normales en tiempo completo las líneas de producción de aquella industria maquiladora que le vende servicios a GM.

En este sentido, el funcionario municipal, señaló que la huelga duró 34 días; sin embargo, en la localidad se vio reflejado una semana después, por lo que el recuento de los daños fue menor.

“Básicamente los trabajadores vieron mermados sus ingresos semana tras semana, debido a la reducción en sus horas de trabajo, ya que el paro técnico consistía en dejar de trabajar los días jueves y viernes, lo trajo como consecuencia un ingreso menor en los bolsillos de los trabajadores”, expresó.

Finalmente dijo que no cuenta con el monto total de afectación, sin embargo, fueron 18 días de trabajo no realizado.