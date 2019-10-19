Reanudan labores tras paros técnicos

Javier Berain Tamez, director de Desarrollo Económico, reveló que las empresas Lear y Elektrokontakt, terminaron con sus paros técnicos y reanudarán labores de manera normal a partir de este lunes.

Dijo que tras pláticas con gerentes de las empresas se conoció que desde este lunes se normaliza su producción.

“Hay que ser sinceros, la huelga de trabajadores de General Motors en Estados Unidos, si afectó a Piedras Negras”, indicó.

Agregó que son once empresas directamente afectadas y que ocupan más de 10 mil trabajadores.

Los paros técnicos terminaron impactando a más de 500 trabajadores, con salarios menores a los que están acostumbrados a devengar.

Berain Tamez sostuvo que no hubo despido de trabajadores, que fue lo más importante.

“Ahora a seguir trabajando y recuperando producciones, esa es la prioridad de dichas empresas”, concluyó.