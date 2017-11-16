Recibe Escuela de Bachilleres de la U.A. de C. certificado de calidad

Raúl Pompa Hernández, director de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Coahuila “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, señaló que esta institución educativa se pone a la vanguardia en cuanto a la excelencia académica, al recibir la certificación del sistema nacional de bachilleres.

Dijo que la institución ingresó al padrón de buena calidad del Sistema Nacional de Bachillerato, donde se ingresó con un nivel cuatro, pero se espera mejorarlo.

Señaló que al cumplir con los estándares de calidad en la enseñanza, dijo que “esto nos motiva a seguirnos preparando y tener una mejor infraestructura, maestros mejor capacitados y alumnos con valores y principios”.

Agregó que respecto a la infraestructura trabajarán en la medida que se vayan subsanando los detalles donde se les hizo observación, se irá mejorando, ya que fue un compromiso al tomar las riendas de la institución educativa.