Recibe GN curso de Primer respondiente

La Fiscalía General del Estado informó que se estará impartiendo un curso sobre el tema primer respondiente a elementos de la Guardia Nacional en la delegación zona norte 1.

Maribel Araceli Rodríguez Ramírez, directora general de profesionalización, acreditación y carrera, informó que se estará impartiendo un curso en la presente semana.

Indicó que serán elementos de la Guardia Nacional con destacamento en Piedras Negras quienes estén recibiendo dicha capacitación.

Señaló que en total serán 70 elementos, por lo que serán divididos en tres grupos para cubrir la semana.

Comentó que posteriormente se continuará trabajando con otro grupo de elementos hasta cumplir tres semanas de curso.

Refirió que la figura del primer respondiente es esencial para poder integrar una buena carpeta de investigación al momento de que se presente ante un juez de control para llevar a cabo un proceso judicial.

Argumentó que este tema es muy importante, ya que se cuida mucho la integración de un informe policial homologado con el objetivo de que dichas carpetas no se vengan abajo y los imputados tengan que recuperar su libertad.

Manifestó que las corporaciones de seguridad como Policía Preventiva Municipal, Agencia de Investigación Criminal y Fuerza Coahuila han recibido este curso.

Mencionó que cada corporación tiene una función distinta, pero al final pueden tomar el papel del primer respondiente al momento de tomar conocimiento de algún hecho delictivo o relacionado con la seguridad.

Serán un total de 70 elementos los que estén recibiendo el curso durante tres semanas en el edificio de la Fiscalía General del Estado zona norte 1.