Recolectan útiles para los que menos tienen

Oficialmente comenzó esta semana la campaña de recolección de útiles escolares en el DIF municipal, cuya finalidad es donarlos a niños que viven en condiciones vulnerables con sus familias.

Jéssica Velázquez Castellanos, directora de la dependencia, dijo que este lunes recibieron los primeros artículos escolares, plumas, lápices, borradores y cuadernos.

Recordó que el programa se denomina “Todos podemos ser útiles” y tendrá tres semanas de duración, del 16 de julio al viernes 3 de agosto.

El horario de recepción será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde de lunes a viernes.

Pueden donar mochilas, cuadernos, crayolas, plastilina, lapiceras, juegos de geometría, colores de palo, tijeras, calculadoras o plumas.-

La directora del DIF confió en lograr una gran cantidad de útiles y así poder apoyar a niños y niñas en sus listas escolares.