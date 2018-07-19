Recomienda Cruz Roja utilizar aplicación para conocer de primeros auxilios

Piedras Negras, Coah.- Dado que en las vacaciones aumentan los accidentes en el hogar, la Cruz Roja delegación Piedras Negras recomienda descargar en su teléfono inteligente la aplicación sobre primeros auxilios, donde se pueden consultar y practicar los tipos de atención en cada caso.

El paramédico local, Jesús Arreola, explicó que es común acudir a emergencias porque algún menor se está atragantando con algún objeto, y si no hay conocimiento de la maniobra, pueden aprenderla con anticipación en esta aplicación electrónica, que está certificada por Cruz Roja México.

Esta aplicación incluye un video detallado para atender emergencias por atragantamiento o asfixia, cómo se debe actuar paso a paso, así como la explicación. En otro apartado define cómo actuar y qué hacer en caso de que una persona sufra de ataques de ansiedad, convulsiones o epilepsia, crisis asmáticas, envenenamiento, entre otros consejos, e información que permite actuar de manera adecuada en caso de surgir una situación emergente.

La principal recomendación que emiten para esta temporada vacacional es no dejar solos a los niños, tener contactos tapados y evitar dejar al alcance de los menores productos tóxicos, así como cuidar que el asa del sartén o cacerola esté fuera de la estufa al cocinar, ya que los menores pueden derramar el contenido encima y quemarse.

Estos son los accidentes más frecuentes que se presentan y emergencias que más han atendido, incluyendo las lesiones físicas donde se debe acudir a saturar las heridas.