Recomienda IMSS mantenerse ejercitado en tiempo de frío

Ejercitarse físicamente durante la época de frío, al hacerlo al aire libre aumenta el nivel de energía y disminuye la depresión, factores que son comunes en las estaciones de otoño e invierno, además de evitar subir de peso, informa preparador especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS).

Contrario a la percepción de que es mejor hacer deporte en época de calor, el entrenador del Centro de Seguridad Social (CSS), José Alberto Gutiérrez Chávez, señala que lo ideal es mantener la práctica los 12 meses, por ello en los espacios deportivos institucionales se mantiene actividad ininterrumpida todo el año.

Mantener el cuerpo en movimiento fortalece el sistema inmunológico y con ello se disminuye la posibilidad de contraer infecciones respiratorias propias de las temporadas de baja temperatura.

Gutiérrez Chávez, hace un llamado a la población en general a no interrumpir sus rutinas de ejercicio y a quienes aún no inician, es época propicia para empezar por los beneficios supracitados.

Es común que durante el período de frío, se incremente la ingesta de carbohidratos, y aunado a no realizar ejercicio, se tiene como consecuencia un aumento en el peso corporal.

El entrenador recomienda, cuando se haga ejercicio en bajas temperaturas, utilizar varias prendas que se puedan quitar al momento de comenzar a sudar y colocar nuevamente en la etapa de enfriamiento.

En este caso se sugiere evitar la ropa de algodón, porque guarda demasiada humedad y ello eleva la sensación de frío, en su lugar se pueden utilizar aquellas que son de tela de secado rápido (dryfit).

Igualmente importante es proteger las manos, los pies, la cabeza, el cuello y la boca, estirar y calentar debidamente y no exceder el límite tolerable, ya que se ha demostrado que comenzar a realizar actividades físicas intensas en condiciones invernales y cuando no se tiene la preparación adecuada, acentúa considerablemente el riesgo de padecer un ataque cardíaco.

Otro aspecto fundamental es mantener la hidratación adecuada, aún en tiempo de frío y evitar el consumo de bebidas gaseosas y fundamentalmente alcohol.

Lo importante es no suspender la actividad física, moderar el consumo de alimentos, ingerir agua natural y procurar llevar un estilo de vida, activo y saludable.