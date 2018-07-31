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Coahuila

Recomienda IMSS revisión médica a estudiantes en periodo vacacional

Por Staff / La Voz - 31 julio, 2018 - 08:22 p.m.

  • Las cartillas PrevenIMSS marcan el esquema a seguir

  • Establecer comportamientos y hábitos saludables es una manera de mejorar la calidad de vida

Las vacaciones escolares son una oportunidad propicia para acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), y cumplir con los esquemas que indican las guías PrevenIMSS en infantes y adolescentes.

La coordinadora auxiliar de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila, Guillermina Álvarez Santana, destaca la importancia de ir cuando menos una vez al año, a los módulos ubicados en las UMF.

Las fechas para consultas y detecciones a realizar aparecen en la Cartilla Nacional de Salud Infantil de 0 a 9 (color verde), y en la de 10 a 19 años (color azul), que es la de los adolescentes.

Algunos aspectos que se deben abordar con el personal de salud son: higiene personal y bucal, actividad física y prevención de adicciones, violencia familiar y accidentes.

Médicos y enfermeras vigilarán que el peso y estatura sea acorde con la edad del infante o adolescente y en su caso, orientar al padre o madre de familia para ofrecer una alimentación adecuada al desarrollo; además se otorgan pláticas de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

Otra de las actividades por las que es importante acudir a la unidad es para completar los esquemas de vacunación.

La doctora sostiene que establecer comportamientos y hábitos saludables, es una manera de mejorar la calidad de vida, de ahí que se debe hacer lo posible, por aprovechar los momentos, como el período vacacional para solicitar consulta.

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