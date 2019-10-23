Recomiendan asesorías en temas laborales

El procurador del trabajo en la localidad, Francisco Javier Fabela Hernández, recomendó a asesorarse en caso de que un trabajador sea despedido injustamente, esto para evitar perder el derecho al pago de derecho de antigüedad.

Explicó, que cuando un trabajador tiene menos de 15 años laborando y va a ser despedido, la empresa puede tratar de convencerlo para que se firme la renuncia y con ello se pierde el derecho de antigüedad.

En este sentido dijo, que de acuerdo a la ley, el trabajador tiene derecho a que se les pague 12 días por año; sin embargo, en caso de contar con menos de 15 años laborando no se tiene derecho para reclamar esto y en caso de firmar la renuncia y se cuenta con menos de 15 años se pierde el derecho a que se pague los 120 días de salario que corresponden.

Finalmente, el entrevistado recalcó la invitación a los trabajadores a que acudan directamente a la procuraduría o con un abogado de confianza a fin de que sean asesorados y orientados debidamente para tomar la decisión qué más le convenga al trabajador.