Reconocen a trabajadores de la salud por labor durante la pandemia

PIEDRAS NEGRAS COAH.- Médicos, enfermeras, intendentes, camilleros y todos los que de alguna manera trabajan para una institución de salud serán reconocidos de manera especial, con la "Presea, Piedras Negras", por su gran labor realizada durante la pandemia.

Será durante los festejos por el 173 aniversario de Piedras Negras, cuando el Consejo de Historiaderes entregue una presea al IMSS, ISSSTE y Hospital Salvador Chavarria, como reconocimiento general a todos los trabajadores de esas insituciones que arriesgaron su vida y la de su familia durante la pandemia por el Covid-19.

Se trata de una presea para cada una de las instituciones, que representará el reconocimiento para cada uno de los trabajadores de la salud, para todos los que dieron su vida para salvar la vida de los demás.