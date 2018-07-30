Reconocen retraso de expediente de la JLCyA

Piedras Negras, Coah.- Dado que la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) de Piedras negras estuvo acéfala más de un año, es “normal” que exista rezago de expediente, dijo la nueva titular de la dependencia, Mónica Lucia Flores Valdez.

La entrevistada tomó posesión el pasado miércoles, a las 6 de la tarde, por lo que todavía están en el proceso de entrega-recepción, pero indicó que la encomienda del Gobernador del Estado, Miguen Ángel Riquelme Solís y Román Alberto Cepeda Rodríguez, secretario del Trabajo, es sacar adelante la Junta Local, “no porque este atrás de las demás, sino sacar adelante lo que pueda haber de rezago”.

Aunque aún no cuenta con las cifras de trámites pendientes, rezago de laudos que han criticado abogados y empresarios de la localidad, aseveró que es prioridad atenderlo y en dos o tres meses se podrá estar al corriente.

Habrá cambios en el manejo de la Junta para dar una mejor atención a la ciudadana y estar a la altura de las necesidades, pero no de personal, ya que dijo que es eficiente, saben lo que hacen pero falta un lineamiento específico para dar celeridad.

Aunque en los próximos días (23 julio al 3 de agosto) habrá vacaciones en personal sindicalizado y de confianza, mantendrán guaridas presenciales de 9 a 14 horas, por lo que se pondrá al corriente durante este periodo cuando baja la afluencia de trabajadores, ya que los trámites se reducen a información.

Finalmente, dijo que esta región Norte que incluye Piedras Negras, Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo, es lo más tranquilo del estado con estabilidad laboral.