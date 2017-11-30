Refuerzan operativos de seguridad ante millonaria entrega de aguinaldos

Una derrama millonaria de aguinaldos comenzará a entregarse a trabajadores y empleados en Piedras Negras, a partir de esta quincena.

En previsión a delitos, corporaciones de los tres niveles de Gobierno, reforzaron patrullajes de vigilancia en bancos y comercios.

Karina Rodríguez de INDEX, dijo que las 36 empresas afiliadas se encuentran haciendo los cálculos para entregar dichas prestaciónes a más de 30 mil trabajadores.

Agregó que aunque la Ley Federal del Trabajo marca antes del 20 de diciembre para el pago, muchas empresas lo harán en esta quincena.

Por su parte, Héctor Alonso De Hoyos de Canaco, señaló que algunos comercios pagaron la mitad de aguinaldos y ahorros antes del “Buen Fin”, y que el resto se hará a partir de diciembre.

En ese sentido, Arturo Lozano Legaspi, coordinador rgional de la Sección 5, dijo que este 8 de diciembre se pagará la primera mitad de dicha prestación y el resto el 6 de enero de 2018.

Rassini y Hendrickon, dos de las industrias más importantes en esta frontera, tienen contemplado el pago a sus obreros y empleados esta quincena.

Mientras tanto, se incrementaron los operativos de seguridad en carrerteras y zonas comerciales de la ciudad, para proteger el patrimonio de los nigropetenses.

Héctor Alonso de Hoyos.