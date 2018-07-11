Registrados 200 adultos mayores como empacadores

Piedras Negras, Coah. - Con un padrón de 200 adultos mayores empacadores, el DIF Piedras Negras invita a que se registren en estos programas para que reciban apoyo por parte de diferentes instituciones.

Elia Margarita Barrera, coordinadora de Atención al Adulto Mayor del DIF municipal indicó que las personas de la tercera edad interesadas en trabajar como empacadores aumentan cada vez más, ya que estas actividades les ayudan para que ellos puedan adquirir dinero propio y aparte mantenerse ocupados sintiéndose productivos.

Al estar empadronados, se les ayuda con pláticas, programas de apoyo y otras necesidades que presente el adulto mayor, “el padrón está en aumento, y se acentúa en las temporadas vacacionales, ya que los adultos mayores buscan actividades para no sentirse solos”.

Reconoció que hay personas abandonadas y que se les dificulta acudir a las diferentes actividades y talleres que ofrece el DIF, por ello deben atenderse con trabajadores sociales para que les canalicen a apoyos.

Por ejemplo, los que ofrece el Gobierno de los tres niveles como programas de “65 y Más”, en el Inapam de Orden Federal, así como del Estado, con los comedores que están cerca de sus sectores, la entrega de despensa y más actividades incluyendo pintura en las instalaciones del Adulto Mayor del DIF regional, pero también se pueden integrar a instituciones altruistas, como Banco de Alimentos y más.