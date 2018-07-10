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Coahuila

Regresa el calor

Por Héctor Guerrero - 10 julio, 2018 - 08:55 p.m.
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      Luego de las dos pulgadas de lluvias, vuelven las temperaturas calurosas aunque con cielos medio nublados y vientos ligeros variables.

      El meteorólogo Edgar Carballido confirmó que fueron poco más de dos pulgadas de lluvias en la zona urbana y casi cuatro en el área rural.

      Miércoles, jueves y viernes se pronostican temperaturas máximas de 37 grados en promedio y 23 durante la noche, con cielos despejados a partir del mediodía.

      Los vientos provendrán del sureste entre 10 a 20 kilómetros por hora.

      El pronóstico será válido para toda la semana.

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