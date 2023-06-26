Regresan cursos de verano “Santos-PRONNIF 2023

Nava, Coah.- En coordinación con la procuradora para Niños, Niñas y la Familia, María Leticia Sánchez Campos, el municipio de Nava dio a conocer el programa Cursos de Verano “Santos-PRONNIF 2023”, del cual la localidad será sede a nivel estatal.

“Un gusto estar aquí de nueva cuenta en Nava, con grandes noticias para nuestra niñez. A través de una gestión muy importante que hizo la alcaldesa, regresamos de nueva cuenta con el Club Santos al municipio de Nava; anteriormente hablamos estado aquí haciendo estos cursos de verano y se tuvieron que mover las sedes, pero por gestiones de Pily Valenzuela, los traemos de nuevo”, declaró María Leticia Sánchez Campos.

Simultáneamente agregó que se tendrán seis sedes Matamoros, Parras, San Buenaventura, Sabinas, Nava y Zararagoza.

“Estaremos contando con la participación de mil 100 niños en todo el estado, aquí el municipio tendrá una capacidad de 175 niñas, niños y adolescentes; las edades que se están convocando son de 7 a 14 años. Se desarrollará del 17 de julio al 11 de agosto, estaremos durante 8 semanas de 8:00 am a 1:00 pm con actividades deportivas, recreativas, sociales, es un curso de verano muy integral y funcional”, comentó.

“La base de este curso es el fútbol, tendremos entrenadores que vienen del Club Santos; con apoyo del municipio se realizarán otras actividades deportivas como el básquetbol, manualidades, baile moderno, experimentos, taller de cuidado del medio ambiente, baile folclórico y taller de cuidado personal, es un curso en el cual también se toca el tema cultural, para que tengan un desarrollo integral”, agregó.

Aseguró que las inscripciones se pueden realizar en las instalaciones del DIF Municipal de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.

“Este curso se desarrollará en la unidad deportiva Juan Martínez “Pachín” y el último viernes se cerrará con una gran clausura a nivel estatal en el Estadio TSM en Torreón, Coahuila, donde se reunirán los mil 100 niños que etaràn trasladándose para convivir con jugadores profesionales de Club Santos”, compartió.

Por ultimo, detalló que los requisitos para inscribirse son copia de acta de nacimiento, CURP, certificado médico, dos fotografías tamaño infantil y copia de la credencial de elector de la madre, padre o tutor.