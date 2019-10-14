Reitera PAN apoyo a la vida

Ante la propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de legalizar el aborto, el presidente del Congreso, Marcelo Torres Cofiño, señaló que Acción Nacional siempre estará a favor de la vida, por lo que consideró necesario analizar a fondo dicha iniciativa.

“Hay una iniciativa presentada por una diputada del PRD, pero anticipó que el Partido Acción Nacional votará siempre por la vida, tanto de la madre, como del no nacido, por ello es muy importante realizar un amplio análisis”, recalcó.

En este sentido, dijo que es necesaria una amplia discusión en el congreso, a fin de poder tomar las mejores decisiones a favor de los coahuilenses, pero recalcó que el PAN está a favor de la vida.

Explicó que esta iniciativa aún no ha entrado a discusión, “Hemos abierto las puertas del congreso, hemos hecho algo inédito en la vida legislativa, parlamentaria de Coahuila y hemos escuchado propuestas a favor y en contra o distintas”.

Asimismo, refirió que lo importante es contar con la capacidad, voluntad y madurez política para poder escuchar todas las voces, ya que los diputados son los representantes populares y se deben a la voz de los ciudadanos.

“Por ello tenemos que ver más allá de colores, tenemos que ver por los ciudadanos y al afirmar que el PAN está a favor de la vida es porque millones de mexicanos piensan así”, concluyó.