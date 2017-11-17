Repartirán 30 mil pesos a ganadores del desfile

Treinta mil pesos en premios, repartirán entre los tres mejores carros alegóricos y contingentes del desfile cívico-deportivo del lunes 20 de noviembre.

La marcha es par conmemorar el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana,

De acuerdo con Cynthia Villareal de Desarrollo Social, se premiarán con 15 mil pesos al primero lugar, 10 al segundo y 5 mil pesos al tercero.

Se calificará el orden y disciplina, uniforme, sincronización, creatividad y carros alegóricos.

Recordó que hoy viernes es el último día para el registro de participación en Desarrollo Humano en Presidencia.

El desfile marchará por la avenida 16 de septiembre hasta Román Cepeda, debajo del puente, iniciando a las 8.00 dela mañana.