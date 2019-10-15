Reportan autoridades otro intento de suicidio

María Estela “N” de 53 años, intentó suicidarse provocándose heridas con arma punzo cortante cuando se encontraba en su domicilio en el sector Nueva Imagen, problemas familiares el motivo.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, informó que se registró otro caso de tentativa de suicidio.

Indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron a una vivienda ubicada sobre la calle Juan Escutia.

Señaló que en el lugar fue localizada una mujer, la cual presentaba heridas en ambos antebrazos provocadas por arma punzo cortante.

Comentó que la dama dijo que tenía problemas familiares y que por eso había tomado la decisión de terminar con su vida.

Refirió que por fortuna no logró su cometido resultando con heridas cortantes, por lo que fue trasladada a un Hospital de la localidad para atención médica.

Argumentó que afortunadamente su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro, además se notificó a la familia para que la llevaran al área de Atención a Víctimas para que recibiera apoyo psicológico.

Manifestó que son varios los casos que se han presentado en donde personas intentan suicidarse por distintos motivos, ya sea ingiriendo medicamento controlado o provocándose heridas.

Mencionó que se hace el exhorto para que reciban ayuda, pero no se lleva una estadística por parte de la Fiscalía General debido a que solamente se atienden casos donde existen conductas delictivas de por medio.