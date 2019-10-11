Requiere Sector Salud una mayor inversión

Debido a que en los últimos años solo se ha tenido continuidad constructiva en el sector salud, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, manifestó que en la actualidad se requiere de más recursos, ya que hay 21.1 por ciento menos del 2013 a la fecha.

Explicó que a partir de los años 80s y hasta José Narro, lo que ha habido es una continuidad constructiva, “todos los que llegamos, fuimos construyendo sobre el basamento que nos dejaron los ex secretarios que además construyeron sobre los hombres de mujeres y hombres talentosas”.

Asimismo, ejemplifico que el sistema universal de vacunación en el país, es uno de los mejores del hemisferio, el cual se tiene que cuidar.

Agregó que, según datos del Coneval, del 2008 al 2018 la carencia que más disminuyó fue la de acceso a la salud, ya que en el 2008 casi el 40 por ciento de la población mexicana decía no tener acceso a servicios de salud, mientras que en el 2018, solo 16 por ciento no tenía acceso a la salud, mientras que en la actualidad 20 millones de mexicanos aun dicen no tener acceso.

En este sentido, dijo que lo que se tiene que hacer de manera preventiva y de atención con calidad y calidez es evitar el borrón y cuenta nueva.

“Los recortes en materia de salud, así como en otros sectores empezaron en el 2016, pero en el 2019 no se corrigieron y en el 2020 se agravan, ya que en el sector salud hay casi 21 por ciento menos de recurso, lo que es mucho menos dinero para atender a la población”, expresó.

Chertorivski Woldenberg dijo que el tipo de enfermedades que se atienden en la actualidad son más caras que en años atrás, por lo que recalcó que el sector salud necesita más dinero, no menos

Finalmente reconoció que en el sector salud hubo fallas, errores, corrupción que hay que castigar, sin embargo, se requiere de más dinero para este sector, sin embargo, dijo que las posibilidades de que aumente el presupuesto son escasas.