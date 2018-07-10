Requieren jóvenes más enfoque a la ciencia y tecnología

Piedras Negras, Coah. -A través del Comité de Vinculación del sector productivo y educativo se buscan estrategias para estimular a los jóvenes el estudiar carreras técnicas, ya que son las que más se requieren en la región y cuya demanda está creciendo.

Aunque las oficinas del empleo y algunas empresas señalan están cumpliendo la demanda laboral de perfiles en ingenierías y técnicos superiores, desde la sociedad hay que hacer un esfuerzo mayor para encauzar a los jóvenes que estudien estas carreras y es lo que hace el Comité de Vinculación, señalan algunos empresarios.

Se requiere de mayor difusión hacia este tipo de profesiones entre los alumnos de bachillerato para que se abran a la posibilidad con el atractivo de que les permitirá tener un acceso más fácil al sector productivo de la localidad.

Incluso, empezar a formar la vocación en los niños de estudiar ingenierías que tenga que ver con ciencia, matemática, investigación y se quite el miedo de que son carreras difíciles por ello no se piensa estudiarlas.

También maestros universitarios aconsejan que en los cursos de verano se debe incluir más ciencia y tecnología para que los jóvenes se vayan inculcando y familiarizándose con estas ciencias.