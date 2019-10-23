Retienen hasta 20 mil de apoyos federales

Entre mil 600 y 20 mil pesos de depósito tienen algunas tarjetas del programa “Prospera” del sexenio anterior, cuyos beneficiarios no pueden retirar de bancos porque están vencidas; así lo dijo Rocío Domínguez Vital, coordinadora de Programas Sociales Federales en la Región Norte.

Por ello dio a conocer que ya se están realizando la reposición de las mismas a tres mil beneficiarios, para que puedan hacer sus retiros.

Explicó que los depósitos son de este Gobierno Federal, sin embargo, cobraban con la tarjeta anterior.

“Ya comenzamos con la reposición, estamos recibiendo a todos los beneficiarios en las oficinas en Puente Internacional II, para hacer ese cambio”, detalló la entrevistada.

Agregó que a algunas personas se les entregarán sus nuevas tarjetas a finales de octubre o principios de noviembre.

Por otro lado, informó que a finales de octubre se pagará el recurso a los jóvenes de preparatoria correspondiente al bimestre septiembre-octubre.