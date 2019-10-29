Revisa FGE videos de mujer arrollada

La Agencia de Investigación Criminal informó que se obtuvieron unos videos en donde se observa a María Elizabeth Palacios Ávalos de 25 años horas antes de morir atropellada en el municipio de Nava, las investigaciones se siguen realizando.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, señaló que se está integrando una carpeta de investigación por un delito de homicidio.

Comentó que el accidente se suscitó la semana pasada sobre la carretera 57, luego de que se reportara a una persona tirada sobre la cinta asfáltica.

Indicó que la identificación de la fallecida estuvo a cargo de su madre, por lo que iniciaron las investigaciones debido a que la unidad que la arrolló se retiró del lugar.

Refirió que ya se tienen unos videos en donde se observa a la ahora occisa con otras personas comprando bebidas embriagantes en un negocio horas antes de ser atropellada.

Argumentó que con base a los videos, se buscará a las personas que acompañaban a Palacios Ávalos para que rindan su declaración y aporten información que podría ser de utilidad.

Manifestó que por lo pronto la carpeta de investigación se integra por el delito de homicidio culposo, debido a que se trata de un atropellamiento en donde la unidad responsable se dio a la fuga.

Mencionó que se solicitará un peritaje de tránsito terrestre a personal de Servicios Periciales a fin de establecer cómo se suscitó el accidente.