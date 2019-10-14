Revisión de calentadores previene accidentes

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Gabriel Galindo Hernández, señaló que es necesario dar mantenimiento preventivo a los sistemas de calefacción, por lo que invitó a la población a realizarlo para evitar accidentes en la temporada de invierno.

Explicó que en el mes de septiembre se contó con un total de 183 atenciones, donde destacan 13 incendios por corto circuito en vía pública, 23 enjambres, 19 falsas alarmas, 31 zacatales y 11 servicios de ambulancia, atenciones que disminuyeron en comparación con el mes de agosto, donde se registraron 195.

Asimismo, dijo que en los próximos meses se puede mantener, disminuir o incrementar, esto según las precauciones que tome la población, por lo que recalcó realizar la limpieza de sus aparatos de calefacción a fin de evitar accidentes.

“Es esta temporada en que hay que prepararnos para dar mantenimiento preventivo a los aparatos de calefacción, los cuales se pueden realizar en las instalaciones de bomberos o en cualquier vulcanizadora”, expresó.

Y es que la finalidad es eliminar polvo, basura e insectos y con ello asegurarse que tenga una buena combustión, es decir, que la flama sea color azul, para evitar se libere mala combustión y con ello evitar accidentes o muertes.