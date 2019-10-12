Revocan permisos a ranchos cinegéticos

Confirman la baja de 8 Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento (UMA) en el Norte de Coahuila, durante la Reunión de Consejo Estatal de Vida Silvestre.

Juan Garza Menchaca, coordinador regional de la Secretaría del Medio Ambiente, explicó que el incumplimiento en venta de cintillos, diagnóstico de población silvestre, entre otros, fueron factores para la revocación de permisos.

Dijo que el tema fue expuesto por ingeniero Jorge Luis Guerrero, director de Vida Silvestre de la Secretaría del medio Ambiente y por el doctor Alejandro Lozano.

“Cada Unidad tiene que presentar anualmente su tasa de población (especies) y en base a ello se renuevan los permisos”, abundó Garza Menchaca.

Las UMAS son los ranchos cinegéticos donde se pueden cazar especies como el venado cola blanca, coyotes, codornices, guajolotes, jabalíes y borregos, entre muchos otros animales.

En la Asamblea se abordaron otros temas como los resultados de los censos de aves acuáticas, y un evento de recepción de los cazadores extranjeros en noviembre próximo.